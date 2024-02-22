На біржі в Японії побили "вічний" рекорд 1989 року

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Японський фондовий індекс Nikkei побив "вічний" рекорд, встановлений понад 34 роки тому, свідчать результати торгів.

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Попередній історичний максимум Nikkei 38 915 пунктів був встановлений 29 грудня 1989 року, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості. Коли він обвалився, в Японії почався період низького економічного зростання, який триває й досі.

Нинішнє ралі Nikkei зумовлене ослабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими і привабливішими для іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.

У середу американська компанія оприлюднила квартальну звітність, показавши зростання прибутку на 769% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це призвело до різкого зростання акцій Nvidia на вторинному ринку, пише CNN, і потягнуло за собою акції японської напівпровідникової галузі.

Акції Screen Holdings підскочили одразу на 10%, Advantest – на 7,5%, Tokyo Electron – на 6%, а індекс Nikkei вийшов на позначку 39 098 пунктів.

У сусідньому з Японією Китаї, навпаки, на фондовому ринку проблеми. У січні стало відомо, що влада КНР створює фонд порятунку на $278 млрд, щоб зупинити його обвал.

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