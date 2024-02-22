На біржі в Японії побили "вічний" рекорд 1989 року
Японський фондовий індекс Nikkei побив "вічний" рекорд, встановлений понад 34 роки тому, свідчать результати торгів.
Попередній історичний максимум Nikkei 38 915 пунктів був встановлений 29 грудня 1989 року, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості. Коли він обвалився, в Японії почався період низького економічного зростання, який триває й досі.
Нинішнє ралі Nikkei зумовлене ослабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими і привабливішими для іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.
У середу американська компанія оприлюднила квартальну звітність, показавши зростання прибутку на 769% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це призвело до різкого зростання акцій Nvidia на вторинному ринку, пише CNN, і потягнуло за собою акції японської напівпровідникової галузі.
Акції Screen Holdings підскочили одразу на 10%, Advantest – на 7,5%, Tokyo Electron – на 6%, а індекс Nikkei вийшов на позначку 39 098 пунктів.
- У сусідньому з Японією Китаї, навпаки, на фондовому ринку проблеми. У січні стало відомо, що влада КНР створює фонд порятунку на $278 млрд, щоб зупинити його обвал.
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