Китай создает фонд спасения на $278 млрд, чтобы остановить обвал фондового рынка

Фото: depositphotos.com

Китайские власти создают специальный фонд в $278 млрд, который призван стабилизировать ситуацию на фондовом рынке и остановить распродажу акций китайских компаний. Об том пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

С начала текущей недели падение базового биржевого индекса CSI 300 достигло пятилетнего минимума.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Зарубежные инвесторы уже вывели с фондового рынка $1,6 млрд с начала 2024 года из-за опасений, что власти Китая не способны справиться с кризисом недвижимости, который влечет за собой сопутствующие проблемы в экономике.

Деньги для фонда спасения Китай возьмет с офшорных счетов китайских госпредприятий. На эти средства будут выкупаться акции компаний, которые торгуются на фондовой бирже Гонконга.

Китай рассматривал возможность создать стабилизационный фонд для поддержки рынка акций еще с октября прошлого года. Идею критиковали инвесторы, указывающие, что меры властей по поддержке экономики часто не срабатывают.

"Пакет поддержки должен остановить спад в краткосрочной перспективе и стабилизировать рынки к Лунному Новому году. Но выкупы акций государством исторически имели ограниченный успех в изменении настроений рынка, если за ними не следовали дальнейшие меры", — прокомментировали в Bloomberg Intelligence.

Кризис недвижимости в Китае, снижение потребительских настроений, падение зарубежных инвестиций и снижение доверия среди местного бизнеса после многих лет нестабильной политики оказывают давление как на экономику, так и на рынки, объясняют в агентстве.

Источник: Bloomberg

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем