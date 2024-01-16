Указ Байдена повлиял на китайские банки. Они начали пересматривать свой бизнес с Россией

Государственные банки Китая начали усложнять требования к российским клиентам после того, как Минфин США пригрозил применять вторичные санкции

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Китайские государственные банки начали ужесточать требования к российским клиентам после того, как США пригрозили вторичными санкциями, выяснило агентство Bloomberg.

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По словам его источников, по меньшей мере два крупных китайских банка в течение последних недель начали проверять свой бизнес в России, особое внимание они уделяют трансграничным сделкам. Банки планируют разорвать отношения с подсанкционными клиентами и остановят любые финансовые услуги для российского военного сектора в любой валюте и вне зависимости от места проведения транзакций, сказали собеседники Bloomberg.



Одновременно китайские банки ужесточают комплексную проверку клиентов с точки зрения места регистрации бизнеса и конечных бенефициаров. По словам источников, проверка будет распространяться и на клиентов из третьих стран, ведущих бизнес с Россией или поставляющих туда критически важные товары.

Все это связано с указом президента США Джо Байден, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;

→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.

Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что у банков есть два варианта: остановить все трансакции от клиентов, продающих критически важные товары России, или убедиться, что эти товары не используются российским военным комплексом.