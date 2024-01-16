Указ Байдена повлиял на китайские банки. Они начали пересматривать свой бизнес с Россией
Китайские государственные банки начали ужесточать требования к российским клиентам после того, как США пригрозили вторичными санкциями, выяснило агентство Bloomberg.
Одновременно китайские банки ужесточают комплексную проверку клиентов с точки зрения места регистрации бизнеса и конечных бенефициаров. По словам источников, проверка будет распространяться и на клиентов из третьих стран, ведущих бизнес с Россией или поставляющих туда критически важные товары.
Все это связано с указом президента США Джо Байден, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.
Новые ограничения касаются финансовых учреждений:
→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;
→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.
- В октябре 2023 года США впервые ввели санкции за обход price cap на нефть из России, а в декабре они начали наказывать санкциями не только судовладельцев, но и помогающих России трейдеров. После этого у РФ возникли проблемы с продажей нефти в Индию.
- ОАЭ также запретили пропускать танкеры из Камеруна, потому что они могут перевозить российскую нефть.