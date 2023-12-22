США почнуть запроваджувати вторинні санкції проти банків за допомогу Росії: указ Байдена

Фото: EPA

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 22 грудня, підпише указ, який розширює санкції проти фінансових установ, що підтримують війну Росії проти України. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Таким чином, американська влада отримає додаткові інструменти для покарання фінансових інститутів, які через банківські трансакції підтримують військову машину Кремля.

"Оскільки для того, щоб закуповувати озброєння та військове обладнання, необхідні трансакції, мета указу Джо Байдена – насипати пісок у механізми російської військової машини та зруйнувати ланцюжок постачань", – цитує представника Білого дому DW.

Нові обмеження стосуватимуться фінансових установ:

→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;



→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.

Указ також торкнеться російської продукції, яка зазнала тих чи тих змін за межами території РФ, зокрема алмазів. Документ гарантує, що якщо Росія відправить алмази в іншу країну для обробки, вони не зможуть потрапити до Сполучених Штатів.

Також буде запроваджено заборону на імпорт певних морепродуктів, виловлених у російських водах або суднами під російським прапором, навіть якщо ці продукти потім переробляються у третій країні.

Указ набирає чинності відразу після підписання.

20 грудня США посилили санкції за порушення цінової межі на російську нафту. Управління контролю за іноземними активами внесло до списку санкцій танкер Sanar 15, який ходить під російським прапором, і компанії з Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів.