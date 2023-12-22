США начнут вводить вторичные санкции против банков за помощь России: указ Байдена

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Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ, расширяющий санкции против финансовых учреждений, поддерживающих войну России против Украины. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Таким образом, американские власти получат дополнительные инструменты для наказания финансовых институтов, которые через банковские трансакции поддерживают военную машину Кремля.

"Поскольку для того, чтобы закупать вооружения и военное оборудование, необходимы трансакции, цель указа Джо Байдена – насыпать песок в механизмы российской военной машины и разрушить цепочку поставок", – цитирует представителя Белого дома DW.

Новые ограничения коснутся финансовых учреждений:

→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;



→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.

Указ также коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за пределами территории РФ, в частности алмазов. Документ гарантирует, что если Россия направит алмазы в другую страну для обработки, то они не смогут попасть в Соединенные Штаты.

Также будет введен запрет на импорт определенных морепродуктов, выловленных в российских водах или судами под российским флагом, даже если эти продукты затем перерабатываются в третьей стране.

Указ вступает в силу сразу после подписания.

20 декабря США ужесточили санкции за нарушение ценового предела на российскую нефть. Управление по контролю за иностранными активами внесло в список санкций танкер Sanar 15, который ходит под российским флагом, и компании из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов.