США начнут вводить вторичные санкции против банков за помощь России: указ Байдена
Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ, расширяющий санкции против финансовых учреждений, поддерживающих войну России против Украины. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Таким образом, американские власти получат дополнительные инструменты для наказания финансовых институтов, которые через банковские трансакции поддерживают военную машину Кремля.
"Поскольку для того, чтобы закупать вооружения и военное оборудование, необходимы трансакции, цель указа Джо Байдена – насыпать песок в механизмы российской военной машины и разрушить цепочку поставок", – цитирует представителя Белого дома DW.
Новые ограничения коснутся финансовых учреждений:
→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;
→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.
Указ также коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за пределами территории РФ, в частности алмазов. Документ гарантирует, что если Россия направит алмазы в другую страну для обработки, то они не смогут попасть в Соединенные Штаты.
Также будет введен запрет на импорт определенных морепродуктов, выловленных в российских водах или судами под российским флагом, даже если эти продукты затем перерабатываются в третьей стране.
Указ вступает в силу сразу после подписания.
20 декабря США ужесточили санкции за нарушение ценового предела на российскую нефть. Управление по контролю за иностранными активами внесло в список санкций танкер Sanar 15, который ходит под российским флагом, и компании из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов.
- На этой неделе Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными.