Указ Байдена вплинув на китайські банки. Вони почали переглядати свій бізнес з Росією

Державні банки Китаю почали ускладнювати вимоги до російських клієнтів після того, як Мінфін США пригрозив застосовувати вторинні санкції

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Китайські державні банки почали висувати жорсткіші вимоги до російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями, з'ясувало агентство Bloomberg.

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За словами його джерел, щонайменше два великих китайських банки протягом останніх тижнів почали перевіряти свій бізнес у Росії, особливу увагу вони приділяють транскордонним угодам. Банки планують розірвати відносини з підсанкційними клієнтами та зупинять будь-які фінансові послуги для російського військовому сектору в будь-якій валюті й незалежно від місця проведення транзакцій, сказали співрозмовники Bloomberg.

Одночасно китайські банки посилюють комплексну перевірку клієнтів з точки зору місця реєстрації бізнесу та кінцевих бенефіціарів. За словами джерел, перевірка поширюватиметься і на клієнтів з третіх країн, які ведуть бізнес з Росією або постачають туди критично важливі товари.

Все це пов'язано з указом президента США Джо Байден, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.

Нові обмеження стосуються фінансових установ:

→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;

→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.

Міністр фінансів Джанет Єллен наголосила, що банки мають два варіанти: зупинити всі трансакції від клієнтів, які продають критично важливі товари Росії, або переконатися, що ці товари не використовуються російським військовим комплексом.