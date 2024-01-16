Указ Байдена вплинув на китайські банки. Вони почали переглядати свій бізнес з Росією
Китайські державні банки почали висувати жорсткіші вимоги до російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями, з'ясувало агентство Bloomberg.
За словами його джерел, щонайменше два великих китайських банки протягом останніх тижнів почали перевіряти свій бізнес у Росії, особливу увагу вони приділяють транскордонним угодам. Банки планують розірвати відносини з підсанкційними клієнтами та зупинять будь-які фінансові послуги для російського військовому сектору в будь-якій валюті й незалежно від місця проведення транзакцій, сказали співрозмовники Bloomberg.
Одночасно китайські банки посилюють комплексну перевірку клієнтів з точки зору місця реєстрації бізнесу та кінцевих бенефіціарів. За словами джерел, перевірка поширюватиметься і на клієнтів з третіх країн, які ведуть бізнес з Росією або постачають туди критично важливі товари.
Все це пов'язано з указом президента США Джо Байден, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.
Нові обмеження стосуються фінансових установ:
→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;
→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.
- У жовтні 2023 року США вперше ввели санкції за обхід price cap на нафту з Росії, а у грудні вони почали карати санкціями не тільки судновласників, а й трейдерів, які допомагають Росії. Після цього у РФ виникли проблеми з продажем нафти в Індію.
- ОАЕ також заборонили пропускати танкери з Камеруну, тому що вони можуть перевозити російську нафту.