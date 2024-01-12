Китай впервые за семь лет сократил экспорт товаров

Китай сократил объемы торговли со всеми основными партнерами, кроме России

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Экспорт товаров Китая сократился на 4,6% в 2023 года по сравнению с 2022 годом. Это первое сокращение годового экспорта Китая с 2016 года, пишет CNBC со ссылкой на данные китайского таможенного ведомства.

Импорт в Китай сократился впервые с 2020 года на 5,5% в годовом выражении в прошлом году.

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Китай сократил объемы торговли со всеми основными партнерами, за исключением России: экспорт Китая в страну-агрессора вырос почти на 47% в 2023 году, а импорт — почти на 13%.

Экспорт Китая сократился в 2023 году по большинству товарных категорий, за исключением транспорта и бытовой техники.

Автомобили дали наибольший прирост экспорта — на 69% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. С января по ноябрь экспорт автомобилей вырос в среднем на 71%.

Ожидается, что по итогу 2023 года Китай опередит Японию и станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

"После вторжения России в Украину многие автопроизводители покинули страну, и этот пробел заполнили китайские компании. За одиннадцать месяцев 2023 года поставки автомобилей в Россию выросли примерно в шесть раз по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении", — прокомментировали в Moody’s.

Товарооборот Украины достиг $99 млрд в 2023 году. Крупнейшие партнеры — Польша и Китай.

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