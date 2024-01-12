Товарооборот Украины достиг $99 млрд в 2023 году. Крупнейшие партнеры — Польша и Китай

Негативное сальдо торгового баланса Украины в 2023 году – $27,5 млрд

Коллаж: Юлия Виноградская/LIGA.net

Товарооборот Украины составил $99,4 млрд за 2023 год и остался на уровне 2022 года ($99,7 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В 2023 году в Украину импортировали товаров на $63,5 млрд, а экспортировали – на $36 млрд.

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Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $10,4 млрд, Польша — $6,6 млрд и Германия — $4,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынию — на $3,7 млрд, Китай — на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории:

- машины, оборудование и транспорт – $19,8 млрд;

- продукция химической промышленности – $11 млрд;

- топливно-энергетические товары – $10,3 млрд.

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 103,4 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

- продовольственные товары – $21,8 млрд;

- металлы и изделия из них – $3,9 млрд;

- машины, оборудование и транспорт – $2,9 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 млн грн.

Источник: Гостаможслужба

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