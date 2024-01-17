Восстановление после COVID закончилось: экономика Китая выросла на 5,2% в 2023 году

В 2024 году экономика Китая столкнется с падением спроса на товары, кризисом недвижимости, замедлением инвестиций

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Экономика Китая выросла на 5,2% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, что выше официального целевого уровня (5%), установленного ранее китайским правительством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.

Роста удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки экономики после снятия ограничений, связанных с COVID-19.

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"Восстановление после COVID, каким бы разочаровывающим оно ни было, закончилось", — цитирует агентство общее мнение китайских и международных аналитиков и компаний на основе опроса China Beige Book International.

Восстановление оказалось гораздо более шатким, чем ожидали аналитики и инвесторы, с углубляющимся кризисом недвижимости, растущими дефляционными рисками и вялым спросом. Эти факторы создают неблагоприятные перспективы для китайской экономики на 2024 год.

Глава Нацбюро статистики Кан И заявил, что рост Китая в 2023 году был "достигнут с большим трудом", и добавил, что в 2024 году экономика столкнется со сложной внешней средой и недостаточным спросом.

Данные за декабрь показали дальнейшее замедление розничных продаж и инвестиций, и только промышленное производство продемонстрировало некоторые признаки улучшения.

Источник: Reuters

В 2023 году Китай впервые за семь лет сократил экспорт товаров.

Указ Байдена повлиял на китайские банки. Они начали пересматривать свой бизнес с Россией.

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