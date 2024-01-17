Відновлення після COVID закінчилося: економіка Китаю зросла на 5,2% у 2023 році

У 2024 році економіка Китаю зіткнеться з падінням попиту на товари, кризою нерухомості, уповільненням інвестицій

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Економіка Китаю зросла на 5,2% у 2023 році порівняно з попереднім роком, що вище за офіційний цільовий рівень (5%), встановлений раніше китайським урядом. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю.

Зростання вдалося досягти завдяки заходам державної підтримки економіки після зняття обмежень, пов'язаних з COVID-19.

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"Відновлення після COVID, як би воно не розчаровувало, закінчилося", — цитує агентство загальну думку китайських і міжнародних аналітиків і компаній на основі опитування China Beige Book International.

Відновлення виявилося набагато більш хитким, ніж очікували аналітики й інвестори, з поглибленням кризи нерухомості, зростанням дефляційних ризиків і млявим попитом. Ці фактори створюють несприятливі перспективи для китайської економіки на 2024 рік.

Голова Нацбюро статистики Кан І заявив, що зростання Китаю у 2023 році було "досягнуто з великими труднощами", і додав, що у 2024 році економіка зіткнеться зі складним зовнішнім середовищем і недостатнім попитом.

Дані за грудень показали подальше уповільнення роздрібних продажів та інвестицій, і лише промислове виробництво продемонструвало деякі ознаки покращення.

Джерело: Reuters

У 2023 році Китай вперше за сім років скоротив експорт товарів.

Указ Байдена вплинув на китайські банки. Вони почали переглядати свій бізнес із Росією.

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