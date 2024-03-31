У Японії фінансовий рік завершився історичним рекордом фондового ринку

Основні драйвери, які штовхають вгору японський фондовий ринок, — акції високотехнологічних компаній і сектор нерухомості

Індекс Nikkei 26 лютого 2024 року (Фото EPA)

У Японії закінчився фінансовий рік рекордом фондового ринку. За останні 12 місяців індекс Nikkey-225 виріс на 12 328 пунктів до 40 369,44 пункту, пише Reuters.

В останній день торгів фінансового року, який у Японії триває з 1 квітня по 31 березня наступного року, індекс Nikkey-225 зріс на 0,5%, а з початку 2024 року — на 44%.

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22 лютого було подолано попередній історичний рекорд, зафіксований у 1989 році в так звану "золоту епоху" японської економіки, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості. Коли він обвалився, в Японії почався період низького економічного зростання, який триває й досі.

Після цього Nikkey-225 практично кожної біржової сесії оновлював рекорди.

Два основні драйвери, які штовхають вгору японський фондовий ринок, — акції високотехнологічних компаній і сектор нерухомості (останній тільки протягом березня зріс на 16%).

Нинішнє ралі Nikkei також зумовлене ослабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими і привабливішими для іноземних інвесторів).

У сусідньому з Японією Китаї, навпаки, на фондовому ринку проблеми. У січні стало відомо, що влада КНР створює фонд порятунку на $278 млрд, щоб зупинити його обвал.

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