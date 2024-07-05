Україна третій місяць поспіль втрачає резерви через скорочення фінансової допомоги

Національний банк заявив, що міжнародні резерви України залишаються на комфортному рівні, хоч і скоротилися

Фото: НБУ / Flickr

Міжнародні резерви України у червні 2024 року зменшились третій місяць поспіль – на 2,9% до $37,89 млрд, йдеться на сайті НБУ. Але в перші дні липня Україна отримала п'ятий транш МВФ $2,2 млрд, тому зараз резерви відновились до рівня близько $40 млрд.

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"З квітня обсяги міжнародної фінансової допомоги очікувано знизилися. У результаті валові [міжнародні] резерви знизилися, однак залишилися на комфортному рівні. Враховуючи надходження макрофінансової допомоги від ЄС та траншу від МВФ, резерви відновляться до рівня майже $40 млрд на початку липня", – йдеться в опублікованому 4 липня макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Джерело: НБУ

Протягом червня на валютні рахунки в Національному банку надійшло $2,0 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility і ще $407,3 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $444,5 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $247,6 млн.

Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у червні зменшився до $2,99 млрд (на 2,7% менше проти травня).

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) збільшила резерви НБУ у червні на $111,9 млн.