Україна третій місяць поспіль втрачає резерви через скорочення фінансової допомоги
Міжнародні резерви України у червні 2024 року зменшились третій місяць поспіль – на 2,9% до $37,89 млрд, йдеться на сайті НБУ. Але в перші дні липня Україна отримала п'ятий транш МВФ $2,2 млрд, тому зараз резерви відновились до рівня близько $40 млрд.
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"З квітня обсяги міжнародної фінансової допомоги очікувано знизилися. У результаті валові [міжнародні] резерви знизилися, однак залишилися на комфортному рівні. Враховуючи надходження макрофінансової допомоги від ЄС та траншу від МВФ, резерви відновляться до рівня майже $40 млрд на початку липня", – йдеться в опублікованому 4 липня макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
Протягом червня на валютні рахунки в Національному банку надійшло $2,0 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility і ще $407,3 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $444,5 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $247,6 млн.
Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у червні зменшився до $2,99 млрд (на 2,7% менше проти травня).
Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) збільшила резерви НБУ у червні на $111,9 млн.
- У березні 2024 року резерви України зросли до $43,8 млрд, що стало новим історичним рекордом. У квітні вони зменшились до $42,4 млрд.
- Нацбанк прогнозує, що протягом 2024-2025 років резерви України будуть на високому рівні. З 2026 року фінансова допомога міжнародних партнерів відчутно скоротиться, внаслідок чого резерви почнуть зменшуватися (за чинним прогнозом – до $39 млрд на кінець 2026 року).