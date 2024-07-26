Глава НБУ заявил, что в Украину начнет заходить больше валюты
Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что в скором времени в Украину начнет заходить больше валюты. Об этом говорится в его Facebook.
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"В настоящее время существуют все предпосылки для устойчивой ситуации на валютном рынке. В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а морской коридор позволяет активно экспортировать агропродукцию и другие товарные группы. Также мы ожидаем поступления $3,9 млрд от Соединенных Штатов Америки уже на следующей неделе", – сказал Пышный.
С начала июля 2024 года официальный курс снизился с 40,5 грн/долл. до 41,2 грн/долл., причем в третьей декаде месяца фиксировали рекордный курс почти 41,5 грн/долл.
По словам Пышного, Национальный банк будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.
- Украина три месяца подряд, начиная с апреля, теряет резервы из-за сокращения финансовой помощи.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке достигает $3 млрд в месяц.