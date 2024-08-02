В ответ на продолжающуюся с мая девальвацию гривни и ее ускорение в июле Национальный банк Украины (НБУ) решил приостановить снижение учетной ставки. Украинская национальная валюта частично уже вернула утраченные позиции. Новые финансовые поступления от экспорта и международной помощи дадут регулятору дополнительные возможности для поддержания курсовой стабильности в последующие месяцы, считают там.

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В целом украинский валютный рынок продолжает находиться в режиме "контролируемой гибкости" и динамика курса на нем полностью зависит от видения НБУ. Аналитики склоняются к мнению, что регулятор вернется к политике постепенной девальвации гривни осенью.

Однако под действием непредсказуемых факторов ситуация на валютном рынке может выходить из-под контроля регулятора и характеризоваться большими скачками, чем хотелось бы НБУ, считает один из экспертов.

Для преодоления таких кризисных явлений нужно использовать значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), отмечает он, добавляя, что в условиях войны возврат к более управляемой модели курсообразования является оптимальным вариантом.

LIGA.net опросила экспертов, каким может быть валютный курс в августе.

Почему гривня ослабла в июле

В мае НБУ ввел самый большой с начала войны пакет снятия валютных ограничений. Среди прочего позволил бизнесу выводить за границу средства для оплаты услуг кредитов и дивидендов. Это значительно увеличило спрос на валюту, что привело к падению официального курса гривни с 39,5 до 40,5 грн/$ в начале июня.

В июле к высокому спросу прибавился фактор меньшего предложения. Его, как объясняли в Нацбанке на пресс-брифинге 25 июля, обусловило сокращение продажи валюты агроэкспортерами – "истощился эффект урожая в прошлом году", констатировал замглавы НБУ Юрий Гелетий. Дополнительным фактором в этом контексте стало решение увеличить для аграриев предельный срок возврата валютной выручки с 90 до 120 дней, которое регулятор принял 12 июля.

В результате на протяжении июля на рынке фиксировалось увеличение дефицита валюты. Как отмечалось в аналитическом обзоре финансовой группы ICU, за неделю, с 15 по 19 июля, дефицит валюты, то есть разница между покупкой и продажей, удвоился по сравнению с предыдущей рабочей неделей, составив $599 млн. Из этой цифры чистая покупка валюты населением составила $194 млн, юрлицами – клиентами банков на межбанковском рынке – $405 млн.

В итоге в июле официальный курс доллара впервые в истории пересек отметку в 41 грн/$, а 22 июля достиг 41,49 грн/$. В банках показатель доходил до 41,9 грн/$. Ситуацию с 15 по 19 июля не спасли наибольшие за месяц недельные интервенции регулятора на межбанковском рынке. Тогда Нацбанк продал более $950 млн.

Однако уже на следующей неделе гривня смогла отыграть утраченные позиции. Это, отмечается в обзоре ICU, произошло на фоне уменьшения дефицита на четверть — до $437 млн. НБУ воспользовался моментом и за счет больших интервенций ($785 млн) смог вернуть курс доллара до 41,1 грн/$.

"Интервенции НБУ будут оставаться значительными и могут даже превышать $1 млрд в неделю для удовлетворения избыточного спроса на валюту. Дальнейшее скорейшее ослабление курса гривни может еще больше ускорить инфляцию и существенно ослабить доверие рынка к валютной политике НБУ", – прогнозировал в обзоре от 22 июля старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин у себя в Facebook также обратил внимание на существенное сокращение валютного спроса на межбанке в предпоследнюю неделю июля. Его среднесуточный показатель упал почти вдвое — до $57,8 млн.

"Ничего выдающегося, чтобы так резко с понедельника снизился спрос, не происходило. Соответственно, возникает ощущение "проделанной работы" с банками, крупными экспортерами и импортерами, чтобы стабилизировали курс", – выразил мнение Шевчишин.

Быстрое удешевление нацвалюты изменило и позицию НБУ относительно темпов снижения учетной ставки. В июне регулятор в очередной раз опустил ее на 0,5 п.п. — до 13%.

Но после курсовых колебаний на заседании правления НБУ от 25 июля было решено сохранить текущий уровень учетной ставки для обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции на прогнозном горизонте к цели 5%. Следующий цикл снижения ставки в НБУ теперь прогнозируется только в начале 2025 года.

В итоге гривня продолжила усиливаться и на 1 августа официальный курс составил 41 грн/$.

Стоило ли сохранять ставку для стабилизации курса

Сохранение учетной ставки на уровне 13% должно предотвратить отток средств с гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Средняя ставка по депозитам для населения в июне составила 10,8%, а средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ на размещении Минфина от 30 июля – 14,65%. В НБУ отмечают, что уровень ставок превышает инфляцию. К концу года она прогнозируется регулятором в 8%.

Но из-за стремительного подорожания доллара гривневые инструменты становятся менее привлекательными по сравнению с иностранной валютой, к которой украинская с октября, после отмены фиксированного курса, подешевела на 12%. Переток средств по депозитам и ОВГЗ может увеличить спрос на валюту и, соответственно, усилить давление на курс.

Однако в нынешней ситуации корреляция между курсом и учетной ставкой является "мягко говоря, надуманной", высказал мнение в комментарии LIGA.net финансовый аналитик, бывший член совета НБУ Виталий Шапран.

"С одной стороны, в начале войны Украина уже пережила отток капитала нерезидентов по гривневым активам. Кто хотел выйти – уже вышел. С другой стороны, у НБУ сейчас достаточно большой уровень ЗВР, в том числе чистых. Он позволяет держать курс на уровне ниже 40 грн при ставке ниже 13%", – уверен Шапран.

По мнению эксперта, принятая в прошлом году монетарная модель с плавающим курсом приводит к большим и неоправданным затратам ЗВР, основному механизму смягчения ситуативных курсовых колебаний. Эту модель эксперт характеризует как "игру в рынок".

"Все знают, что курс устанавливает регулятор, но заранее неизвестно, каким он будет. Это приводит к паническим настроениям игроков, что усиливает необходимость интервенций и увеличивает растраты ЗВР. У монетарных властей нет понимания, что война влияет на курс не только из-за событий на фронте. Бывают черные лебеди, например, обстрелы энергетики, которые усиливают спрос на импорт, что давит на рынок", – говорит Шапран.

Как считает аналитик, ошибочным решением была и преждевременная валютная либерализация, повысившая спрос на валюту "в неудобное время". В период с мая по июль, после введения либерализации, НБУ тратил по $3 млрд из ЗВР для проведения интервенций на валютном рынке. В итоге с апреля по июнь они сократились на $4,5 млрд – с $42,4 млрд до $37,9 млрд.

Продолжится ли девальвация гривни

В последующие периоды в НБУ ожидают более благоприятных условий для стабильности валютного рынка. Во-первых, там отмечают начало продаж нового урожая зерновых. Во-вторых, вскоре в Украину должны поступить новые объемы внешней помощи, что поддержит способность НБУ сдерживать курсовую волатильность.

Как рассказывал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина, от Соединенных Штатов Украина в 2024 году должна получить $7,8 млрд. Из них $3,9 млрд первого транша должны поступить уже в начале августа. По оценке Украинского института будущего (UIF) до конца года Украина может получить еще $24 млрд западного финансирования. Международные резервы НБУ, по его обновленному прогнозу, увеличатся до $41,2 млрд к концу года.

Таким образом, у регулятора не должно возникнуть проблем с финансированием валютной стабильности. Однако, как считают в ICU, после того как НБУ добьется устойчивости курса на отметке около 41 грн/$, осенью он снова начнет регулируемую девальвацию украинской нацвалюты до уровня 42-43 грн/$. В UIF прогнозируют достижение курсом доллара отметки в 42 грн к концу 2024 года.

В ICU считают, что ослабление обменного курса на данный момент является необходимой мерой экономической политики, позволяющей "контролировать внешние дисбалансы".

Кроме того, девальвация может увеличить гривневые поступления в госбюджет и сократить его дефицит. Но, как считает Виталий Шапран, реализация последней идеи может привести к негативному побочному эффекту.

"У нас около $150 млрд внешнего долга. То, что Минфин соберет с налогов от девальвации, пойдет на его обслуживание. При условной девальвации с 40 до 45 грн за доллар у нас увеличится задолженность до $160-170 млрд. Соответственно, возрастет стоимость обслуживания. К этой сумме прибавьте еще критический импорт для Министерства обороны и других силовых ведомств", – объяснил Шапран.

Эксперт считает, что при сегодняшней "философии курсообразования" валютный рынок может периодически трясти и дальше, как это было в июле. По его мнению, монетарным властям следует вернуться к более управляемой организацию рынка, чтобы основные его участники доверяли курсовым ориентирам НБУ.

Прозрачность курсообразования в ситуации поступлений международной помощи является более важным показателем для экономики и населения, чем конкретно соотношение стоимости гривни к доллару, говорит Шапран. Но добавляет, что НБУ способен удерживать курс на отметке 40 грн/$.