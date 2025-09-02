НБУ ожидает роста спроса на валюту, но не до уровней прошлого года

Традиционного сезонного всплеска спроса на валюту в конце лета – начале осени в этом году не предвидится

Фото: unsplash.com

Национальный банк ожидает умеренный рост спроса населения на валюту осенью. Об этом первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем роста спроса на валюту, при этом не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений", – пояснил он.

По словам Николайчука, снижение спроса в сегменте физических лиц – это также результат политики Нацбанка, направленной на обеспечение привлекательности гривневых активов и относительной устойчивости валютного рынка.

"Кроме того, спрос на валюту, вероятно, в определенной степени был насыщенный в прошлом году. И в течение последних месяцев у населения совпало это насыщение с пониманием того, что размещая средства в инструментах в национальной валюте, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом", – отметил первый заместитель председателя НБУ.

Николайчук не увидел признаков того, что спрос летом 2025 года начал возвращаться к предыдущим уровням. Так, в течение июня-июля по сравнению с маем чистый спрос населения на валюту вырос с $250 до $270-280 млн.

"Это изменение в пределах статистической погрешности, если сравнивать с чистым спросом в прошлом году или в начале этого года. Например, в аналогичный период прошлого года спрос населения на валюту достигал $1 млрд в месяц. То есть это абсолютно разного порядка показатели", – сказал банкир.

По последним данным НБУ, в августе этого года чистый спрос населения на валюту вырос примерно до $356 млн, тогда как в августе 2024-го он составлял $777 млн.