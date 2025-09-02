НБУ ожидает роста спроса на валюту, но не до уровней прошлого года
Национальный банк ожидает умеренный рост спроса населения на валюту осенью. Об этом первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Ожидаем роста спроса на валюту, при этом не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений", – пояснил он.
По словам Николайчука, снижение спроса в сегменте физических лиц – это также результат политики Нацбанка, направленной на обеспечение привлекательности гривневых активов и относительной устойчивости валютного рынка.
"Кроме того, спрос на валюту, вероятно, в определенной степени был насыщенный в прошлом году. И в течение последних месяцев у населения совпало это насыщение с пониманием того, что размещая средства в инструментах в национальной валюте, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом", – отметил первый заместитель председателя НБУ.
Николайчук не увидел признаков того, что спрос летом 2025 года начал возвращаться к предыдущим уровням. Так, в течение июня-июля по сравнению с маем чистый спрос населения на валюту вырос с $250 до $270-280 млн.
"Это изменение в пределах статистической погрешности, если сравнивать с чистым спросом в прошлом году или в начале этого года. Например, в аналогичный период прошлого года спрос населения на валюту достигал $1 млрд в месяц. То есть это абсолютно разного порядка показатели", – сказал банкир.
По последним данным НБУ, в августе этого года чистый спрос населения на валюту вырос примерно до $356 млн, тогда как в августе 2024-го он составлял $777 млн.
- В апреле украинцы купили иностранной валюты на $2,1 млрд (меньше всего с сентября 2023-го), а продали – на $1,9 млрд (больше всего с февраля 2022-го).
- В мае украинцы уменьшили покупку валютыа сальдо валютных операций населения сократилось. НБУ фиксировал рост доверия к гривне.
