Украинцы стали больше доверять гривне и меньше скупают доллары – НБУ

В мае украинцы снизили покупку валюты, а сальдо валютных операций населения сократилось. НБУ фиксирует рост доверия к гривне

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Несмотря на рост спроса на валюту в корпоративном секторе, курс гривни в мае оставался стабильным, а население все меньше скупает доллары, говорится в ежемесячном макроотчете НБУ.

"В мае чистый спрос на иностранную валюту вырос на фоне сезонного сокращения экспортных поступлений, а интервенции НБУ увеличились до $2,9 млрд", – отметили в НБУ.

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Впрочем, паники среди населения не было:

"Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения снизился до около $0,2 млрд в апреле и мае по сравнению с $1,5 млрд в январе", — объясняет Нацбанк.

Инфографика: НБУ

Причин несколько – курс колеблется в умеренных пределах, а банки снова начали активно бороться за вкладчиков. По данным НБУ, малые и частные банки в мае предлагали по гривневым депозитам ставки более 15% годовых (до налогообложения).

Кроме того, НБУ продолжает валютную либерализацию:

"Был актуализирован ряд действующих валютных ограничений и расширен перечень оснований для завершения валютного надзора за экспортными операциями", – сообщают в регуляторе.