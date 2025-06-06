Украинцы стали больше доверять гривне и меньше скупают доллары – НБУ
Несмотря на рост спроса на валюту в корпоративном секторе, курс гривни в мае оставался стабильным, а население все меньше скупает доллары, говорится в ежемесячном макроотчете НБУ.
"В мае чистый спрос на иностранную валюту вырос на фоне сезонного сокращения экспортных поступлений, а интервенции НБУ увеличились до $2,9 млрд", – отметили в НБУ.
Впрочем, паники среди населения не было:
"Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения снизился до около $0,2 млрд в апреле и мае по сравнению с $1,5 млрд в январе", — объясняет Нацбанк.
Причин несколько – курс колеблется в умеренных пределах, а банки снова начали активно бороться за вкладчиков. По данным НБУ, малые и частные банки в мае предлагали по гривневым депозитам ставки более 15% годовых (до налогообложения).
Кроме того, НБУ продолжает валютную либерализацию:
"Был актуализирован ряд действующих валютных ограничений и расширен перечень оснований для завершения валютного надзора за экспортными операциями", – сообщают в регуляторе.
- В апреле украинцы купили иностранную валюту на $2,1 млрд (меньше всего с сентября 2023-го), а продали – на $1,9 млрд (больше всего с февраля 2022-го)
- В апреле 2025 года официальный курс евро в Украине впервые превысил 47 грн.