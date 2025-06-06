Українці стали більше довіряти гривні та менше скуповують долари – НБУ

У травні українці зменшили купівлю валюти, а сальдо валютних операцій населення скоротилося. НБУ фіксує зростання довіри до гривні

Фото: depositphotos.com

Попри зростання попиту на валюту в корпоративному секторі, курс гривні у травні залишався стабільним, а населення дедалі менше скуповує долари, йдеться в щомісячному макрозвіті НБУ.

"У травні чистий попит на іноземну валюту зріс на тлі сезонного скорочення експортних надходжень, а інтервенції НБУ збільшилися до $2,9 млрд", — зазначили в НБУ.

Читайте також Новий якір для інвесторів. Чому євровалюта рекордно подорожчала

Втім, паніки серед населення не було:

"Чистий попит на іноземну валюту з боку населення знизився до близько $0,2 млрд у квітні та травні порівняно з $1,5 млрд у січні", — пояснює Нацбанк.

Інфографіка: НБУ

Причин кілька — курс коливається в помірних межах, а банки знову почали активно боротися за вкладників. За даними НБУ, малі та приватні банки у травні пропонували за гривневими депозитами ставки понад 15% річних (до оподаткування).

Крім того, НБУ продовжує валютну лібералізацію:

"Було актуалізовано низку чинних валютних обмежень і розширено перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями", — повідомляють у регуляторі.