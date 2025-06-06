Українці стали більше довіряти гривні та менше скуповують долари – НБУ
Попри зростання попиту на валюту в корпоративному секторі, курс гривні у травні залишався стабільним, а населення дедалі менше скуповує долари, йдеться в щомісячному макрозвіті НБУ.
"У травні чистий попит на іноземну валюту зріс на тлі сезонного скорочення експортних надходжень, а інтервенції НБУ збільшилися до $2,9 млрд", — зазначили в НБУ.
Втім, паніки серед населення не було:
"Чистий попит на іноземну валюту з боку населення знизився до близько $0,2 млрд у квітні та травні порівняно з $1,5 млрд у січні", — пояснює Нацбанк.
Причин кілька — курс коливається в помірних межах, а банки знову почали активно боротися за вкладників. За даними НБУ, малі та приватні банки у травні пропонували за гривневими депозитами ставки понад 15% річних (до оподаткування).
Крім того, НБУ продовжує валютну лібералізацію:
"Було актуалізовано низку чинних валютних обмежень і розширено перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями", — повідомляють у регуляторі.
- У квітні українці купили іноземної валюти на $2,1 млрд (найменше з вересня 2023-го), а продали – на $1,9 млрд (найбільше з лютого 2022-го).
- У квітні 2025 року офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 грн.