Официальный курс доллара впервые с января превысил 42 грн

Гривня начала октябрь на уровне 41,14 грн/дол., а заканчивает – выше 42,07 грн/дол.

Фото: Depositphotos

Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 28 октября, на 7 копеек – до 42,0704 за один доллар, говорится на сайте Нацбанка.

Последний раз доллар стоил дороже, чем 42 гривны, еще в январе 2025-го.

Официальный курс гривны по отношению к доллару за последние 12 месяцев (Источник: НБУ)

В начале октября 2025 года курс американской валюты в Украине составлял около 41,14 грн/дол. Национальный банк на брифинге на прошлой неделе сказал, что, несмотря на октябрьскую девальвацию, ситуация на валютном рынке остается под контролем.

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, девальвация обусловлена действием сезонного фактора.

Исторический рекорд курса – 42,2841 грн/дол. – был зафиксирован 13 января 2025 года.