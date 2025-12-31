Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Руслан Магомедов (Фото: пресс-служба НКЦБФР)

Президент Владимир Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Об этом сообщается в указе №1018/2025 от 31 декабря.

Причины увольнения в указе не называются.

Читайте также Что не так с инвестиционным рынком в Украине. Разбираем основные проблемы

В июле 2025 года Экономическая правда писала, что к НКЦБФР были претензии со стороны Международного валютного фонда.

Главной причиной конфликта якобы стало нежелание НКЦБФР оперативно закрывать схемы, которые позволяли обходить валютные ограничения Национального банка. НБУ неоднократно обращался к комиссии по этому вопросу, но она реагировала медленно и приняла решение только под давлением МВФ в последние месяцы.

Вторая проблема связана с потенциальным конфликтом интересов, поскольку Магомедов состоит в отношениях с сотрудницей инвестфонда ICU.