Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Президент Владимир Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Об этом сообщается в указе №1018/2025 от 31 декабря.
Причины увольнения в указе не называются.
В июле 2025 года Экономическая правда писала, что к НКЦБФР были претензии со стороны Международного валютного фонда.
Главной причиной конфликта якобы стало нежелание НКЦБФР оперативно закрывать схемы, которые позволяли обходить валютные ограничения Национального банка. НБУ неоднократно обращался к комиссии по этому вопросу, но она реагировала медленно и приняла решение только под давлением МВФ в последние месяцы.
Вторая проблема связана с потенциальным конфликтом интересов, поскольку Магомедов состоит в отношениях с сотрудницей инвестфонда ICU.
- Магомедова назначил Зеленский в феврале 2021 года по предложению Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов. До этого он был внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
- Председатель НКЦБФР и члены комиссии назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины, срок их полномочий составляет шесть лет.
Комментарии (0)