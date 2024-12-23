В Украине ограничили операции с ценными бумагами иностранных эмитентов: мог быть запрет

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила выводить ценные бумаги иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на время военного положения. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Запрет содержит два исключения: корпоративные операции эмитента и приведение количества ценных бумаг в соответствие с данными международных депозитариев.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

Основанием для такого решения стали договоренности с Международным валютным фондом для обеспечения стабильности рынков капитала.

В тексте меморандума между Украиной и МВФ, обновленного в рамках шестого пересмотра, сказано, что НКЦБФР в сотрудничестве с Нацбанком должны принять меры для гармонизации правил потоков капитала, чтобы они соответствовали правилам, применяемым к банковским операциям.

Запрет на вывод иностранных ценных бумаг согласовывает регуляторные подходы НКЦБФР и НБУ, создавая единые правила для всех видов операций.

"В течение восьми месяцев комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса с МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала. Мы приложили много усилий, и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку на повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины", — сказал член НКЦБФР Ираклий Барамия.