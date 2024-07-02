Украина рассматривает создание новой фондовой биржи

Украинские власти обязались до конца августа 2024 года представить МВФ меры, направленные на улучшение инфраструктуры рынка капитала

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Украинские власти рассматривают создание новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций. Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках четвертого пересмотра кредитной программы.

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На это обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина".

Создание новой фондовой биржи обусловлено тем, что крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее собственник подтвердил, что не будет вливать новый капитал.

"Капитал в размере около $0,5 млн будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть – из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты. – Ред.)", – отмечается в документе.

На долю ПФТС приходится 68% объема торгов, а желание создать новую биржу объясняется целью защиты функционирования вторичного рынка государственных облигаций и других инструментов.

В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике по программе EFF, подготовленном украинской стороной, отмечено, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Нацбанк и Министерство финансов в консультации с МВФ и другими МФИ предложили приоритетные меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала.

На первом этапе НКЦБФР утвердит постановление НБУ, позволяющее Нацбанку расширить его существующую ссылку с Clearstream до конца июля 2024 года, чтобы облегчить доступ иностранного капитала к муниципальным облигациям и другим долговым инструментам, связанным с восстановлением Украины.

На втором этапе НКЦБФР, Национальный депозитарий (НДУ) и НБУ при техническом содействии МВФ будут иметь целью установить прямую связь между НДУ и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года, чтобы расширить доступ иностранных инвесторов к более широкому спектру инструментов и рынков.

До конца августа 2024 года НБУ, НКЦБФР и Минфин предложит дальнейшие меры, направленные на улучшение инфраструктуры рынка капитала.