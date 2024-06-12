Регулятор выводит с рынка Украинскую биржу. Она обещает судиться

Фото: Украинская биржа

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 5 июня решила аннулировать лицензии Украинской биржи, решение вступает в силу в начале июля. Биржа заявила, что пока работает в штатном режиме и готовится судиться с регулятором.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"В результате рассмотрения НКЦБФР дела о правонарушении на рынках капитала в части несоответствия структуры собственности, в отношении биржи было принято постановление о наложении санкции в виде аннулирования лицензий. Постановление о наложении санкции в виде аннулирования лицензий вступит в силу через 30 календарных дней со дня ее принятия. Решение НКЦБФР об аннулировании лицензий безосновательно и незаконно и вызвано пока непонятной заангажированностью. Мы уже принимаем меры для обжалования его в судебном порядке", — сказано на сайте компании.

В Украине сейчас три фондовых биржи: Украинская биржа, ПФТС и Перспектива. Украинская биржа – самая маленькая из них троих. При общем объеме торгов в размере 436,4 млрд грн на нее в 2023 году пришлось всего 3,4%.

Ее крупнейший акционер – Freedom Holding Corp. подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова