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Старейшая фондовая биржа Украины уходит с рынка

Акционеры фондовой биржи ПФТС отказались оказать ей финансовую помощь. Вместо этого они проголосовали за отказ от лицензий
Андрей Водяный Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Старейшая фондовая биржа Украины уходит с рынка
Фото: depositphotos.com

Акционеры фондовой биржи ПФТС сочли нецелесообразным проведение дальнейшей деятельности по организации торговли финансовыми инструментами и решили обратиться к регулятору с просьбой аннулировать ее лицензии. Об этом сообщается в материалах общего собрания ПФТС от 29 апреля.

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Такое решение связано с невозможностью приведения деятельности АО "Фондовая биржа ПФТС" в соответствие с требованиями законодательства по соблюдению пруденциальных нормативов.

Заявление об аннулировании лицензии предусматривает отказ от деятельности по организации торговли ценными бумагами и заключению деривативных контрактов.

В конце апреля 2024 года члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассказали в интервью Интерфаксу-Украина, что ПФТС не выполнила требования к нормативу ликвидности. На общем собрании акционеры не смогли договориться о предоставлении бирже финансовой помощи, чтобы привести ее деятельность в соответствие с установленными нормативами.

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов рассказывал, что у миноритарных акционеров были претензии к основному владельцу и вообще они не видят дальнейшего функционирования этой биржи.

В 2020 году 49,9% акций ПФТС купила китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондовая биржа ПФТС – старейшая на украинском фондовом рынке, она существует с 1996 года. Кроме нее есть еще биржа "Перспектива" и Украинская биржа (к которой у регулятора тоже есть претензии, но она не собирается добровольно отказываться от лицензии).

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