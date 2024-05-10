Старейшая фондовая биржа Украины уходит с рынка

Акционеры фондовой биржи ПФТС отказались оказать ей финансовую помощь. Вместо этого они проголосовали за отказ от лицензий

Фото: depositphotos.com

Акционеры фондовой биржи ПФТС сочли нецелесообразным проведение дальнейшей деятельности по организации торговли финансовыми инструментами и решили обратиться к регулятору с просьбой аннулировать ее лицензии. Об этом сообщается в материалах общего собрания ПФТС от 29 апреля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Такое решение связано с невозможностью приведения деятельности АО "Фондовая биржа ПФТС" в соответствие с требованиями законодательства по соблюдению пруденциальных нормативов.

Заявление об аннулировании лицензии предусматривает отказ от деятельности по организации торговли ценными бумагами и заключению деривативных контрактов.

В конце апреля 2024 года члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассказали в интервью Интерфаксу-Украина, что ПФТС не выполнила требования к нормативу ликвидности. На общем собрании акционеры не смогли договориться о предоставлении бирже финансовой помощи, чтобы привести ее деятельность в соответствие с установленными нормативами.

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов рассказывал, что у миноритарных акционеров были претензии к основному владельцу и вообще они не видят дальнейшего функционирования этой биржи.

В 2020 году 49,9% акций ПФТС купила китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондовая биржа ПФТС – старейшая на украинском фондовом рынке, она существует с 1996 года. Кроме нее есть еще биржа "Перспектива" и Украинская биржа (к которой у регулятора тоже есть претензии, но она не собирается добровольно отказываться от лицензии).