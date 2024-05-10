UA
Увійти
UA
Без реклами Підтримати
Увійти
  1. Головна
  2. Фінанси
  3. Фондовий ринок
  4. Найстаріша фондова біржа України йде з ринку

Найстаріша фондова біржа України йде з ринку

Акціонери фондової біржі ПФТС відмовились надати їй фінансову допомогу. Замість цього вони проголосували за відмову від ліцензій
Андрій Водяний Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Найстаріша фондова біржа України йде з ринку
Фото: depositphotos.com

Акціонери фондової біржі ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Про це повідомляється в матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Таке рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.

Наприкінці квітня 2024 року члени Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку розказали в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов розказував, що у міноритарних акціонерів були претензії до основного власника і взагалі вони не бачать подальшого функціонування цієї біржі.

У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондова біржа ПФТС – найстаріша на українському фондовому ринку, вона існує з 1996 року. Крім неї є ще біржа "Перспектива" та Українська біржа (до якої у регулятора теж є претензії, але вона не збирається добровільно відмовлятися від ліцензії).

фондовий ринокбіржаПФТСНКЦПФР
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Liga.net без реклами
60 грн на місяць, або 600 грн на рік.
Підписатись
Популярне
Відключити