Найстаріша фондова біржа України йде з ринку
Акціонери фондової біржі ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Про це повідомляється в матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня.
Таке рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.
Заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.
Наприкінці квітня 2024 року члени Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку розказали в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.
Голова НКЦПФР Руслан Магомедов розказував, що у міноритарних акціонерів були претензії до основного власника і взагалі вони не бачать подальшого функціонування цієї біржі.
У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).
Фондова біржа ПФТС – найстаріша на українському фондовому ринку, вона існує з 1996 року. Крім неї є ще біржа "Перспектива" та Українська біржа (до якої у регулятора теж є претензії, але вона не збирається добровільно відмовлятися від ліцензії).
- У вересні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні справжнього фондового ринку.
- У червні 2021 року Кабмін підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про створення Національної біржі.
- У лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який надає регулятору фондового ринку більше повноважень і незалежності.