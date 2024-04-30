"Звучить як диверсія". Українська біржа – про загрозу анулювання ліцензії
Українська біржа вважає, що у регулятора немає правових підстав для того, аби забирати у неї ліцензію, а добровільно її здавати вона не збирається. Про це розказав голова правління Української біржі Артемій Єршов у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має претензії до акціонерного капіталу Української біржі через присутність там російських та підсанкційних осіб.
Єршов пояснив, що в УБ через санкції, що передбачають блокування активів, немає можливості змінити структуру власності через викуп частки акціонерів, чиї кінцеві бенефіціари – підсанкційні особи. Проте є ймовірність, що це буде врегульовано на законодавчому рівні.
"Але, на жаль [...] у мене з кількох непов'язаних джерел з'явилася інформація, що НКЦПФР розглядає можливість запровадження на біржу тимчасової адміністрації, щоб її руками ініціювати здачу ліцензії. Мені, чесно кажучи, не хочеться вірити в те, що члени НКЦПФР можуть таке планувати", – сказав топменеджер.
Він додав, що добровільної здачі ліцензії нинішнім менеджментом точно не буде.
"Я взагалі не розумію логіки подібних пропозицій, і це звучить, м'яко кажучи, як диверсія. Тобто, за фактом, пропозиція означає ліквідацію двох бірж із трьох, що призведе до монополії", – пояснив він.
Єршов додав, що вважає "ущербною" пропозицію НКЦПФР створити нову біржу, і не виключив судових спорів з регулятором.
"Ми відстоюватимемо законні права та інтереси наших акціонерів та учасників усіма доступними нам законними способами", – сказав він.
- В Україні зараз є три фондові біржі: Українська біржа, ПФТС і Перспектива.
- Українська біржа – найменша з них трьох. Із загального обсягу торгів розміром 436,4 млрд грн на неї у 2023 році прийшлося лише 3,4%.