"Звучит как диверсия". Украинская биржа – об угрозе аннулирования лицензии
Украинская биржа считает, что у регулятора нет правовых оснований для того, чтобы забирать у нее лицензию, а добровольно ее сдавать она не собирается. Об этом рассказал глава правления Украинской биржи Артемий Ершов в интервью Интерфакс-Украина.
У Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку есть претензии к акционерному капиталу Украинской биржи из-за присутствия там российских и подсанкционных лиц.
Ершов объяснил, что у УБ из-за санкций, предусматривающих блокирование активов, нет возможности изменить структуру собственности путем выкупа доли акционеров, чьи конечные бенефициары – подсанкционные лица. Однако есть вероятность того, что это будет урегулировано на законодательном уровне.
"Но, к сожалению [...] у меня из нескольких несвязанных источников появилась информация, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии. Мне, честно говоря, не хочется верить в то, что члены НКЦБФР могут такое планировать", — сказал топ-менеджер.
Он добавил, что добровольной сдачи лицензии нынешним менеджментом точно не будет.
"Я вообще не понимаю логики подобных предложений, и это звучит, мягко говоря, как диверсия. То есть по факту предложение означает ликвидацию двух бирж из трех, что приведет к монополии", — пояснил он.
Ершов добавил, что считает "ущербным" предложение НКЦБФР создать новую биржу, и не исключил судебных споров с регулятором.
"Мы будем отстаивать законные права и интересы наших акционеров и участников всеми доступными нам законными способами", — сказал он.
- В Украине сейчас три фондовых биржи: Украинская биржа, ПФТС и Перспектива.
- Украинская биржа – самая маленькая из них трех. Из общего объема торгов в размере 436,4 млрд грн на нее в 2023 году пришлось лишь 3,4%.