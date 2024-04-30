"Звучит как диверсия". Украинская биржа – об угрозе аннулирования лицензии

Украинская биржа считает, что у НКЦБФР нет оснований забирать у нее лицензию

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Украинская биржа считает, что у регулятора нет правовых оснований для того, чтобы забирать у нее лицензию, а добровольно ее сдавать она не собирается. Об этом рассказал глава правления Украинской биржи Артемий Ершов в интервью Интерфакс-Украина.

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У Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку есть претензии к акционерному капиталу Украинской биржи из-за присутствия там российских и подсанкционных лиц.

Ершов объяснил, что у УБ из-за санкций, предусматривающих блокирование активов, нет возможности изменить структуру собственности путем выкупа доли акционеров, чьи конечные бенефициары – подсанкционные лица. Однако есть вероятность того, что это будет урегулировано на законодательном уровне.

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"Но, к сожалению [...] у меня из нескольких несвязанных источников появилась информация, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии. Мне, честно говоря, не хочется верить в то, что члены НКЦБФР могут такое планировать", — сказал топ-менеджер.

Он добавил, что добровольной сдачи лицензии нынешним менеджментом точно не будет.

"Я вообще не понимаю логики подобных предложений, и это звучит, мягко говоря, как диверсия. То есть по факту предложение означает ликвидацию двух бирж из трех, что приведет к монополии", — пояснил он.

Ершов добавил, что считает "ущербным" предложение НКЦБФР создать новую биржу, и не исключил судебных споров с регулятором.

"Мы будем отстаивать законные права и интересы наших акционеров и участников всеми доступными нам законными способами", — сказал он.