В Украине может остаться только одна фондовая биржа: ПФТС и УБ грозит потеря лицензий

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила, что в Украине скоро может остаться только одна фондовая биржа – "Перспектива". Бирже ПФТС и Украинской бирже грозит потеря лицензии, сказали глава НКЦБФР Руслан Магомедов и член НКЦБФР Ярослав Шляхов в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, ПФТС и УБ не выполнили вовремя требования к нормативу ликвидности (держать 50% собственного капитала в живых деньгах или облигациях государственного займа) и не предприняли конкретных действий в этом направлении. Менеджмент предложил лишь предоставить дополнительно год-два для выполнения требования, но регулятор считает это неприемлемым.

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"Время проходило, мы начали понимать, что проблема нарастает, и интересоваться, а какая же позиция у владельцев этих бирж. И здесь для себя мы выяснили, что менеджмент бирж вообще не доносил этой информации до владельцев, а на ПФТС к тому же присутствуют признаки корпоративного конфликта", — сказал Магомедов. Миноритарные собственники ПФТС вообще не видят дальнейшего функционирования этой биржи, добавил он.

У Украинской биржи, кроме вопроса норматива ликвидности, есть еще и вопросы корпоративной структуры. Она рисковала бы лишиться лицензии в случае принятия законопроекта №11037 о недопустимости участия лиц, связанных с государством-агрессором, в функционировании рынков капитала и организованных товарных рынков (сегодня проект отозвали).

Регулятор предложил участникам рынка рассмотреть создание замены – одной либо нескольких новых бирж.

"Если участников устраивает, что на рынке останется только одна биржа, если конкуренция среди бирж им не нужна, то регулятор с этим согласится. Если нет, если им не хватает одной биржи, если они хотят хеджировать риски путем создания другой биржи, то делайте две, три, пять – сколько необходимо", — сказал Шляхов.

"Мы понимаем, что любая одна биржа – это плохо, на самом деле. Но решение должно быть на стороне участников. Все просто – голосуешь гривней: если тебе так не нравится – создавай новую. Если жаль гривню – пользуйся тем, что есть. Если будут качественно подготовлены документы, мы максимально быстро их отработаем без задержек", — добавил Мамедов.