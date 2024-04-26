В Україні може залишитися тільки одна фондова біржа: ПФТС і УБ загрожує втрата ліцензій

Фото: depositphotos.com

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку попередила, що в Україні незабаром може залишитися тільки одна фондова біржа – "Перспектива". Біржі ПФТС і Українській біржі загрожує втрата ліцензії, сказали голова НКЦПФР Руслан Магомедов і член НКЦПФР Ярослав Шляхов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За його словами, ПФТС і УБ не виконали вчасно вимоги до нормативу ліквідності (тримати 50% власного капіталу в живих грошах або облігаціях державної позики) і не зробили конкретних дій у цьому напрямку. Менеджмент запропонував лише надати додатково рік-два на виконання вимоги, але регулятор вважає це неприйнятним.

Читайте також Коли буде створений повноцінний фондовий ринок

"Час минав, ми почали розуміти, що проблема наростає, і цікавитися, а яка ж позиція у власників цих бірж. І тут для себе ми з'ясували, що менеджмент бірж узагалі не доносив цієї інформації до власників, а на ПФТС до того ж присутні ознаки корпоративного конфлікту", – сказав Магомедов. Міноритарні власники ПФТС взагалі не бачать подальшого функціонування цієї біржі, додав він.

В Української біржі, крім питання нормативу ліквідності, є ще й питання корпоративної структури. Вона ризикувала б втратити ліцензію в разі ухвалення законопроєкту №11037 про неприпустимість участі осіб, пов'язаних із державою-агресором, у функціонуванні ринків капіталу й організованих товарних ринків (сьогодні проєкт відкликали).

Регулятор запропонував учасникам ринку розглянути створення заміни – однією чи кількох нових бірж.

"Якщо учасників влаштовує, що на ринку залишиться лише одна біржа, якщо конкуренція серед бірж їм не потрібна, то регулятор із цим погодиться. Якщо ні, якщо їм не вистачає однієї біржі, якщо вони хочуть хеджувати ризики шляхом створення іншої біржі, то робіть дві, три, п'ять – скільки необхідно", – сказав Шляхов.

"Ми розуміємо, що будь-яка одна біржа – це погано, насправді. Але рішення має бути на боці учасників. Усе просто – голосуєш гривнею: якщо тобі так не подобається – створюй нову. Якщо шкода гривню – користуйся тим, що є. Якщо будуть якісно підготовлені документи, ми максимально швидко їх відпрацюємо без жодних затримок", – додав Мамедов.