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Китайцы купили 50% акций украинской фондовой биржи

Китайцы купили 50% акций украинской фондовой биржи
13.01.2020, 19:53

Товарная биржа BOCE купила 50% акций украинской ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела пакет из 49,9% акций украинской Фондовой биржи ПФТС. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦБФР.

В то же время из состава акционеров вышли офшорные компании, владельцы которых неизвестны: Primeview LTD (владела 8,5% акций), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%) и Boline LTD (9,21%).

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. А компания по управлению активами "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила пакет с 2,3% до 5,1%.

Как пишет Finclub, в августе 2018 года акционеры ПФТС предложили BOCE стать акционером с долей 36% в результате дополнительной эмиссии, однако эта сделка не состоялась.

BOCE является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн.

Активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21% - до 45 млн грн, а собственный капитал - на 21,5%, до 43 млн грн, отмечает издание. За три квартала прошлого года объем торгов на ПФТС составил почти 78 млрд грн, 94% из них пришлось на сделки с ОВГЗ.

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фондовый рынок ПФТС BOCE
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