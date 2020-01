Борщ-бонды, или Большое достижение Украины в 2019 году

Знаю, что в меня сейчас полетят тухлые яйца и огрызки яблок, потому что скажу, что самое важное достижение украинского правительства (или Минфина), - это запуск в стране работающей программы внутренних заимствований в гривне - то, что мы называем ОВГЗ. Или government bonds - я бы их назвал борщ-бонды, учитывая наше историческое наследие.

Точнее, главное достижение - это легкий выход иностранцев на рынок через подключение Украины к мировой системе расчетов Clearstream.

Перед тем, как ругаться, представьте, что уже сейчас эти бонды размещаются под процент равный инфляции плюс 3%.

Если сейчас инфляция в гривне равна 5%, это означает, что бонды продаются инвесторам под 8% годовых. Вы же не будете кричать, что это очень высокий процент для Украины? Мы помним, что первые размещения ОВГЗ были под 21% годовых, а недавние уже под 11%, То есть до 8% точно дойдем к середине года, если Минфин будет продолжать гнуть свою линию, и в стране не будет какой-то ужасной экономической катастрофы.

Кстати, Турция, Пакистан, Южная Африка, Нигерия, Кения - все имеют ставки бондов 10-11% годовых. Полагаю, что для западного инвестора, эти страны сейчас стоят на одной ступени “странового риска”.

Объемы всех ОВГЗ у нерезидентов (иностранцев) пока что очень небольшие - примерно 120 млрд гривень (или около $5-ти млрд). Так что никакой “долговой ямы” или “внешнего управления” или “разорения страны от выплаты процентов” - нет. Это всего лишь 3% годового ВВП Украины.

Также является ерундой утверждение, что “треть госбюджета 2020 года пойдет на ОВГЗ”. Погашение процентов по ОВГЗ (то есть реальные расходы Госбюджета) - всего 8%, а остальное - это рефинансирование старых ОВГЗ.

Это всего лишь выпуск новых БОЛЕЕ ДЕШЕВЫХ ОВГЗ и погашение старых БОЛЕЕ ДОРОГИХ или же замены ВАЛЮТНЫХ бондов на ГРИВНЕВЫЕ - вы же не будет говорить, что это плохая идея?

Так делают регулярно все страны мира, как только есть возможность выпустить бонды под более дешевый процент, это сразу делается, а существующий бонд, но более дорогой, сразу же гасится! И, конечно, перевод максимум долга в свою нацвалюту, которой страна управляет (в отличие от долларов, например), - тоже стандартная и правильная практика.

А теперь самое важное: наши ОВГЗ пока что не торгуются на вторичном рынке. То есть, если инвестор “зашел” в ОВГЗ, то владеть ими будет, пока их Украина не погасит (значит 2-4 года). Это, кстати, означает, что нет еще спекулятивного давления на на нашу валюту. Так что не слушайте тех “экспертов”, кто кричит об обвале гривни, если все “спекулянты сбросят ОВГЗ и убегут”.

Не сбросят - будут страдать до конца.

И вот это ХОРОШО, и вместе с тем - ПЛОХО. Хорошо потому, что пока что ОВГЗ не создают давления на гривну.

А плохо - об этом подробнее.



Сначала цитата - самая знаменитая про рынок облигаций (от James Carville - стратега, который выиграл выборы для Клинтона): I used to think that if there was reincarnation, I wanted to come back as the President or the Pope or as a 400 baseball hitter. But now I would like to come back as the bond market. You can intimidate everybody.

Intimidate - имеет много значений от “запугать” до “устрашить” и даже “нагнуть”. Что это значит - все государства, где есть функционирующий рынок бондов, очень его опасаются раздражать.

Потому что “ответка” обычно бывает такой, что пожалеешь.

Когда правительство начинает принимать разные законы, вредящие экономике, то профессиональные инвесторы (это такие, кто не смотрят пропагандистские программы по ТВ и не верят публичным выступлениям и обещаниям топ-политиков) начинают продавать бонды или же требуют бОльшую ставку процента на новых выпусках бондов. А обычно и то и другое. Они еще и выпускают сразу много аналитических обзоров, где советуют всем делать то же самое. И поскольку это их или их клиентов деньги и они полный рабочий день занимаются анализом рынков, обмануть их очень трудно.

Когда был мировой кризис и выяснилось что у Греции много проблем, эта страна вынуждена вообще была на 8 лет уйти с рынка бондов - она ничего не могла продать инвесторам. Ее спасли только деньги Европы (читай Германии).



Год назад Аргентина под фанфары разместила 100-летний бонд, и все думали, что страна наконец-то стала на правильный путь. Но реформы не произошли, и теперь этот бонд стоит 40% от начальной стоимости. Все понимают, что по нему будут громадные убытки, а также, что рынок заимствований для этой страны надолго закрылся. Кстати, это был выпуск почти $3 млрд под 8% годовых!

Когда недавно президент Турции всем рассказывал какой он великий и как все разрулит на Ближнем Востоке, пара твитов Трампа привела к огромному падению их валюты и полной катастрофе на рынке национальных бондов. Потому что Трамп написал - еще чуть-чуть и мы сделаем так, что ваша экономика развалится. И ставки с примерно 10% взлетели до 21% - теперь упали до 12%. Стране пришлось принять много тяжелых решений в экономике.

И вот я мечтаю о такой ситуации: Рада или президент принимают плохое решение - сразу курс бондов падает и доходность по ним растет. И значит растет дефицит бюджета, ставка по банковским кредитам, падает валюта. Принимают хорошее решение - значит наоборот.

И не надо читать статьи экспертов или слушать речи политиков. Посмотрел с утра на ставки на рынке бондов, и все сразу понятно. Идем ли мы по пути Аргентины или Польши.

У меня, кстати, большой вопрос - понимают ли вот такие последствия наши топ-руководители страны? Я вот не уверен.



Итак, краткие итоги:

1. ОВГЗ для нерезидентов - это шаг вперед.

2. Ставки уже как у похожих на нас стран, но снизятся дальше. Без паники!

3. Ликвидный рынок ОВГЗ - это три прыжка вперед. Рынок бондов дисциплинирует лучше чем МВФ. Его боятся все правительства.

4. Не слушайте всяких экспертов, которые цифры искажают или вообще обходятся без них.

5. И на десерт - читайте про любимую тему: дефолт!



PS А теперь про дефолт.

Когда мы говорим про гривневые ОВГЗ, то серьезно говорить про выгоду дефолта может только либо очень тупой, либо очень хитрый. Это наша национальная валюта, мы сами ее можем “напечатать” сколько угодно, если надо. И очень большой процент ОВГЗ держат сейчас госбанки.

Объявить дефолт просто означает переложить кирпич из одного кармана в другой. Не заплатишь по ОВГЗ, сразу же надо будет спасать (рекапитализировать) свои же госбанки.

Поэтому дефолт на ОВГЗ - выгоды никакой, а потеря репутации, закрытие кредитного окошка на пару лет, удорожание будущих займов, дорогие суды с профессиональными инвесторами - вот весь букет несчастий.