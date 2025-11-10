ПриватБанк відсудив у Коломойського і Боголюбова $3 млрд, вони мають два тижні на сплату

Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net

Високий суд Англії у понеділок, 10 листопада, зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити ПриватБанку понад $3 мільярди у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство проти банку. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Основна сума збитків визначена судом у розмірі $1,76 мільярда. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти розміром $1,19 мільярда та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку розміром майже $100 млн.

Коломойський та Боголюбов зверталися до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання, але обидва клопотання були відхилені судом.

Тому всі гроші мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. У разі несплати на цю суму будуть нараховуватися проценти.

Якщо вони не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду коштом активів колишніх власників.

Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

"Суд зобов'язав Коломойського та пана Боголюбова сплатити витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування", що має наслідком більш високий розмір відшкодування у випадку, коли поведінка сторони, що програла, дає підстави для такого рішення. В цьому контексті суддя Трауер зазначив, що "...позиції Відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання пана Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Судом було встановлено, що і пан Коломойський, і пан Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману", – повідомив ПриватБанк.