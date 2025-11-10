ПриватБанк отсудил у Коломойского и Боголюбова $3 млрд, у них две недели на уплату
Высокий суд Англии в понедельник, 10 ноября, обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить ПриватБанку более $3 миллиардов в виде возмещения убытков и судебных расходов за масштабное мошенничество против банка. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Основная сумма ущерба определена судом в размере $1,76 миллиарда. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере $1,19 миллиарда и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере почти $100 млн.
Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение, но оба ходатайства были отклонены судом.
Поэтому все деньги должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. В случае неуплаты этой суммы будут начисляться проценты.
Если они не будут оплачены добровольно, ПриватБанк приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников.
Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.
"Суд обязал Коломойского и господина Боголюбова оплатить расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что влечет за собой более высокий размер возмещения в случае, когда поведение проигравшей стороны дает основания для такого решения. В этом контексте судья Трауэр отметил, что "...позиции Ответчиков были по своей сути неправдоподобными и построенными на сознательной лжи", а также что попытка господина Боголюбова дистанцироваться от мошеннических действий "была глубоко обманчивой и недобросовестной". Судом было установлено, что и господин Коломойский, и господин Боголюбов представили "позицию, которая имела целью ввести суд в заблуждение", – сообщил ПриватБанк.
- После национализации ПриватБанка в 2016 году государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление.
- 26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда окончательно подтвердил невозможность возврата акций государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство в деле по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.
