ПриватБанк отсудил у Коломойского и Боголюбова $3 млрд, у них две недели на уплату

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Высокий суд Англии в понедельник, 10 ноября, обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить ПриватБанку более $3 миллиардов в виде возмещения убытков и судебных расходов за масштабное мошенничество против банка. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Основная сумма ущерба определена судом в размере $1,76 миллиарда. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере $1,19 миллиарда и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере почти $100 млн.

Читайте также Как Коломойский и Боголюбов потеряли ПриватБанк

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение, но оба ходатайства были отклонены судом.

Поэтому все деньги должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. В случае неуплаты этой суммы будут начисляться проценты.

Если они не будут оплачены добровольно, ПриватБанк приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников.

Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

"Суд обязал Коломойского и господина Боголюбова оплатить расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что влечет за собой более высокий размер возмещения в случае, когда поведение проигравшей стороны дает основания для такого решения. В этом контексте судья Трауэр отметил, что "...позиции Ответчиков были по своей сути неправдоподобными и построенными на сознательной лжи", а также что попытка господина Боголюбова дистанцироваться от мошеннических действий "была глубоко обманчивой и недобросовестной". Судом было установлено, что и господин Коломойский, и господин Боголюбов представили "позицию, которая имела целью ввести суд в заблуждение", – сообщил ПриватБанк.