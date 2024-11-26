Коломойский проиграл. Верховный суд отклонил кассацию по делу о возвращении ПриватБанка

Бывший владелец крупнейшего банка Украины не сможет отменить национализацию. Сегодня это еще раз подтвердил Верховный суд

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно закрыл многолетнее судебное дело о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщили Национальный банк и ПриватБанк.

Судебное решение подтвердило законность национализации банка и невозможность его возвращения частным акционерам.

"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет", — говорится в заявлении НБУ.

"Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто", — сказала член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Коломойскому ранее принадлежало 41,66% акций ПриватБанка, Triantal – 16,82%.

Производство по их иску закрыли на основании норм "антиколомойского" закона №590-ІХ, запрещающего признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка.

После заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка. Такие акции не могут быть затребованы в пользу предыдущего владельца.