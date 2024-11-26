Коломойский проиграл. Верховный суд отклонил кассацию по делу о возвращении ПриватБанка
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно закрыл многолетнее судебное дело о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщили Национальный банк и ПриватБанк.
Судебное решение подтвердило законность национализации банка и невозможность его возвращения частным акционерам.
"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет", — говорится в заявлении НБУ.
"Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто", — сказала член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.
Коломойскому ранее принадлежало 41,66% акций ПриватБанка, Triantal – 16,82%.
Производство по их иску закрыли на основании норм "антиколомойского" закона №590-ІХ, запрещающего признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка.
После заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка. Такие акции не могут быть затребованы в пользу предыдущего владельца.
- После национализации ПриватБанка государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление.
- В феврале 2023 года Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, после чего суды низших инстанций начали закрывать производство об обжаловании национализации.
- Игорь Коломойский, которому до национализации принадлежало 41,7% акций банка, с сентября 2023 года находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка и других преступлениях.