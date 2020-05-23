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"Антиколомойский" закон вступил в силу

"Антиколомойский" закон вступил в силу
23.05.2020, 12:57

Банковский закон опубликован в парламентском издании "Голос Украины"

Сегодня, 23 мая, вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-IX, так называемый "антиколомойский" закон. Документ опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" за 22 мая.

Парламент принял законопроект №2571-д 13 мая, президент Владимир Зеленский его подписал 21 мая.

В Офисе президента заявили, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

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Банковский закон - последнее требование Международного валютного фонда (МВФ) для подписания новой программы с Украиной. Он вносит изменения в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений НБУ. Документ прямо повлияет на все суды, связанные с национализацией ПриватБанка, но касается всех банков, обанкротившихся вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

  • 21 мая МВФ предварительно одобрил новую кредитную программу с Украиной. В Кабмине ожидают подписания меморандума с МВФ до конца мая. Объем 18-месячной программы составит $5 млрд. Первый транш поступит уже в мае и составит около $1,9 млрд. Деньги направят на финансирование дефицита бюджета.
Юрий Тарасовский
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МВФ антиколомойский закон
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