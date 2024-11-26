Коломойський програв. Верховний суд відхилив касацію у справі про повернення ПриватБанку
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно закрив багаторічну судову справу про повернення ПриватБанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомили Національний банк і ПриватБанк.
Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам.
"Верховний суд укотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає", – йдеться у заяві НБУ.
"Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито", – сказала членкиня правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.
Коломойському раніше належало 41,66% акцій ПриватБанку, Triantal – 16,82%.
Провадження за їхнім позовом закрили на підставі норм "антиколомойського" закону №590-ІХ, що забороняє визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків з ринку.
Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхнього передання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку. Такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.
- Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення.
- У лютому 2023 року Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, після чого суди нижчих інстанцій почали закривати провадження про оскарження націоналізації.
- Ігор Коломойський, якому до націоналізації належало 41,7% акцій банку, з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку й інших злочинах.