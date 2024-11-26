Коломойський програв. Верховний суд відхилив касацію у справі про повернення ПриватБанку

Колишній власник найбільшого банку України не зможе скасувати націоналізацію. Сьогодні це вкотре підтвердив Верховний суд

Фото: ТСН / YouTube

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно закрив багаторічну судову справу про повернення ПриватБанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомили Національний банк і ПриватБанк.

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Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам.

"Верховний суд укотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає", – йдеться у заяві НБУ.

"Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито", – сказала членкиня правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Коломойському раніше належало 41,66% акцій ПриватБанку, Triantal – 16,82%.

Провадження за їхнім позовом закрили на підставі норм "антиколомойського" закону №590-ІХ, що забороняє визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків з ринку.

Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхнього передання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку. Такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.