ПриватБанк одержал "безоговорочную победу" над Коломойским и Боголюбовым в суде Лондона

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Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка в делах против его бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом говорится на сайте банка.

"Мы это сделали! Полная и безоговорочная победа ПриватБанка в Высоком суде Англии", – написал в Facebook член наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев.

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ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение сразу было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Коломойский и Боголюбов после потери банка стали оспаривать в украинских судах национализацию и требования к ним как к экс-акционерам. В ответ государственный ПриватБанк обратился в Высокий суд Лондона с требованием возмещения убытков.

Поводом для иска стала схема, при помощи которой, по данным банка, $1,9 млрд были выведены через фиктивные кредитные операции, в которых участвовали десятки украинских и иностранных компаний. Среди них – три английских юрлица и три – с регистрацией на Британских Виргинских Островах (BVI). Компании принадлежали Коломойскому и Боголюбову.

Активная фаза разбирательств началась в середине декабря 2017 года. Тогда Высокий Суд Лондона в качестве обеспечения по иску ПриватБанка арестовал счета Боголюбова и Коломойского. Под WFO (Worldwide Freezing Order) попали их активы по всему миру на $2,6 млрд.

В 2018 году Высокий суд Лондона сначала решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска ПриватБанка, но через год судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

В конечном итоге судья Уильям Троулер вынес решение в пользу ПриватБанка, заявив, что Коломойский и Боголюбов несут "солидарную ответственность" за сумму около $1,9 млрд, за вычетом любых сумм, которые могли быть ранее получены банком.

"Отклонив утверждения господ Коломойского и Боголюбова о том, что не было "ни одного доказательства", которое бы связывало бывших владельцев Банка с этими транзакциями, судья Трауэр установил, что их возражения "полностью построены на нечестной основе". Судья также установил, что господин Коломойский "по-видимому, считал себя выше закона" и что "нечестным со стороны господина Боголюбова" было использовать вводящие в заблуждение документы, чтобы дистанцироваться от мошенничества", – говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Полная сумма обязательств бывших владельцев перед банком еще должна быть определена на следующем слушании позже в этом году.

В ПриватБанке надеются, что она будет "значительно" больше, чем $2 млрд.

Ни Коломойский, ни Боголюбов не давали показаний на судебном слушании по существу, которое состоялось в 2023 году.

Судья установил, что их отказ от дачи показаний был обусловлен тем, что "они оба осознавали, что, давая показания лично, они подвергли бы себя вопросам об их роли в незаконном присвоении средств, на которые у них не было бы убедительного ответа, и поэтому они решили отказаться от этого".

Что касается документальных доказательств, представленных суду, судья постановил, что "господин Коломойский принял целенаправленные решения об уничтожении данных, которые могли бы иметь отношение к текущему производству", и отметил "практику, принятую господином Боголюбовым, по уничтожению документации, которая могла бы иметь отношение к этому производству".