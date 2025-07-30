ПриватБанк отримав "беззаперечну перемогу" над Коломойським і Боголюбовим у суді Лондона

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Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти його колишніх власників – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це йдеться на сайті банку.

"Ми це зробили! Повна і беззаперечна перемога ПриватБанку у Високому суді Англії", – написав у Facebook член наглядової ради ПриватБанку Артем Шевальов.

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ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю.

Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова одразу була докапіталізована на суму 116,8 млрд грн. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд грн на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Коломойський і Боголюбов після втрати банку почали оскаржувати в українських судах націоналізацію і вимоги до них як до ексакціонерів. У відповідь державний ПриватБанк звернувся до Високого суду Лондона з вимогою відшкодування збитків.

Приводом для позову стала схема, за допомогою якої, за даними банку, $1,9 млрд були виведені через фіктивні кредитні операції, в яких брали участь десятки українських та іноземних компаній. Серед них – три англійські юридичні особи та три – з реєстрацією на Британських Віргінських Островах (BVI). Компанії належали Коломойському та Боголюбову.

Активна фаза розгляду справи розпочалася в середині грудня 2017 року. Тоді Високий суд Лондона як забезпечення за позовом ПриватБанку заарештував рахунки Боголюбова та Коломойського. Під WFO (Worldwide Freezing Order) потрапили їхні активи у всьому світі на суму $2,6 млрд.

У 2018 році Високий суд Лондона спершу вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку, але через рік судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатню для судового розгляду справу і що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним.

У підсумку суддя Вільям Троулер виніс рішення на користь ПриватБанку, заявивши, що Коломойський і Боголюбов несуть "солідарну відповідальність" за суму близько $1,9 млрд, за вирахуванням будь-яких сум, які могли бути раніше отримані банком.

"Відхиливши твердження панів Коломойського та Боголюбова про те, що не було "жодного доказу", який би пов’язував колишніх власників Банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення "повністю побудовані на нечесному підґрунті". Суддя також встановив, що пан Коломойський "здається, вважав себе вищим за закон" і що "нечесним з боку пана Боголюбова" було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства", – йдеться в пресрелізі ПриватБанку.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена на наступному слуханні пізніше цього року.

У ПриватБанку сподіваються, що вона буде "значно" більшою, ніж $2 млрд.

Ні Коломойський, ні Боголюбов не давали свідчень на судовому слуханні по суті, яке відбулося в 2023 році.

Суддя встановив, що їхня відмова від дачі свідчень була зумовлена тим, що "вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього".

Що стосується документальних доказів, наданих суду, суддя постановив, що "пан Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження", і відзначив "практику, прийняту паном Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження".