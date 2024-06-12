Регулятор виводить з ринку Українську біржу. Вона обіцяє судитися

Фото: Українська біржа

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 5 червня вирішила анулювати ліцензії Української біржі, рішення набирає чинності на початку липня. Біржа заявила, що поки що працює в штатному режимі й готується судитися з регулятором.

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"У результаті розгляду НКЦПФР справи про правопорушення на ринках капіталу в частині невідповідності структури власності, щодо біржі було прийнято постанову про накладання санкції у вигляді анулювання ліцензій. Постанова про накладення санкції у вигляді анулювання ліцензій набуде чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття. Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензій є безпідставним і незаконним, та викликане поки незрозумілою заангажованістю. Ми вже вживаємо заходів для оскарження його в судовому порядку", – йдеться на сайті компанії.

В Україні зараз є три фондові біржі: Українська біржа, ПФТС і Перспектива. Українська біржа – найменша з них трьох. Із загального обсягу торгів розміром 436,4 млрд грн на неї у 2023 році прийшлося лише 3,4%.

Її найбільший акціонер – Freedom Holding Corp. підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова.