Україна розглядає створення нової фондової біржі

Українська влада зобов'язалася до кінця серпня 2024 року представити МВФ заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу

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Українська влада розглядає створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми.

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На це звернуло увагу агентство "Інтерфакс-Україна".

Створення нової фондової біржі зумовлено тим, що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

"Капітал у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина – із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути. – Ред.)", – зазначається в документі.

На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

В оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою EFF, підготовленому українською стороною, зазначено, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Нацбанк і Міністерство фінансів у консультації з МВФ та іншими МФІ запропонували пріоритетні заходи із поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, що дозволяє Нацбанку розширити його наявний лінк із Clearstream до кінця липня 2024 року, щоб полегшити доступ іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій (НДУ) і НБУ за технічного сприяння МВФ матимуть на меті встановити прямий зв'язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року, щоб розширити доступ іноземних інвесторів до ширшого спектра інструментів і ринків.

До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін запропонує подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.