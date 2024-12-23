В Україні обмежили операції з цінними паперами іноземних емітентів: могла бути заборона

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила виводити цінні папери іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на час воєнного стану. Про це повідомляється на сайті комісії.

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Заборона містить два винятки: корпоративні операції емітента і приведення кількості цінних паперів у відповідність з даними міжнародних депозитаріїв.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Підставою для такого рішення стали домовленості із Міжнародним валютним фондом для забезпечення стабільності ринків капіталу.

У тексті меморандуму між Україною і МВФ, оновленого в межах шостого перегляду, йдеться, що НКЦПФР у співпраці з Нацбанком має вжити заходів для гармонізації правил потоків капіталу, щоб вони відповідали правилам, які застосовуються до банківських операцій.

Заборона на виведення іноземних цінних паперів узгоджує регуляторні підходи НКЦПФР та НБУ, створюючи єдині правила для всіх видів операцій.

"Протягом восьми місяців комісія провела безліч нарад в межах переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу. Ми доклали багато зусиль, і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України", – сказав член НКЦПФР Іраклій Барамія.