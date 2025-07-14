ЭП: Офис президента ищет замену главе фондового регулятора из-за жалоб МВФ
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов может досрочно сложить полномочия из-за претензий со стороны Международного валютного фонда, сообщила в понедельник Экономическая правда со ссылкой на источник в Офисе президента.
Главной причиной конфликта стало нежелание НКЦБФР оперативно закрывать схемы, позволявшие обходить валютные ограничения Национального банка. НБУ неоднократно обращался к комиссии по этому вопросу, но она реагировала медленно и приняла решение только под давлением МВФ в последние месяцы.
Вторая проблема связана с потенциальным конфликтом интересов, поскольку Магомедов состоит в отношениях с сотрудницей инвестфонда ICU.
Замена может произойти "за неделю или через несколько дней" – все зависит от того, когда найдут замену.
Опрошенные Экономической правдой чиновники и участники рынка назвали двух потенциальных кандидатов на должность главы НКЦБФР: нынешний член комиссии Максим Либанов и заместитель председателя НБУ Дмитрий Олийнык.
По данным собеседников издания, главным препятствием для быстрой замены Магомедова стала нехватка кандидатов. Многие профессионалы фондового рынка отказываются от должности из-за нежелания получать статус PEP (Politically Exposed Person), предусматривающий жесткий финансовый контроль.
- Магомедова назначил президент Владимир Зеленский в феврале 2021 года по предложению Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов.
- До этого он был внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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