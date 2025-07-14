ЕП: Офіс президента шукає заміну голові фондового регулятора через скарги МВФ

Руслан Магомедов (Фото: пресслужба НКЦПФР)

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов може достроково скласти повноваження через претензії з боку Міжнародного валютного фонду, повідомила в понеділок Економічна правда з посиланням на джерело в Офісі президента.

Головною причиною конфлікту стало небажання НКЦПФР оперативно закривати схеми, які дозволяли обходити валютні обмеження Національного банку. НБУ неодноразово звертався до комісії щодо цього питання, але вона реагувала повільно й ухвалила рішення лише під тиском МВФ в останні місяці.

Читайте також Гетманцев різко розкритикував НКЦПФР: назвав комісію охоронцем кладовища

Друга проблема пов'язана з потенційним конфліктом інтересів, оскільки Магомедов перебуває у стосунках зі співробітницею інвестфонду ICU.

Заміна може відбутися "за тиждень або за кілька днів" – все залежить від того, коли знайдуть заміну.

Опитані Економічною правдою чиновники та учасники ринку назвали двох потенційних кандидатів на посаду голови НКЦПФР: нинішній член комісії Максим Лібанов і заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

За даними співрозмовників видання, головною перешкодою для швидкої заміни Магомедова став брак кандидатів. Багато професіоналів фондового ринку відмовляються від посади через небажання отримувати статус PEP (Politically Exposed Person), який передбачає жорсткий фінансовий контроль.