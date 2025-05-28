Украина изменяет правила торговли валютными ОВГЗ по требованию МВФ

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о подготовке новых правил для операций с валютными ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа).

Изменения связаны с обязательствами перед МВФ и инициативой Нацбанка, главная цель – усилить контроль над валютными операциями.

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Если изменения будут приняты, то все небанковские финансовые учреждения смогут продавать или покупать валютные ОВГЗ во время военного положения только через специальный механизм — "поставка ценных бумаг против оплаты" (на английском DVP). Это означает, что деньги и облигации будут передаваться одновременно через Расчетный центр.

Пока из-за особенностей действующего регулирования некоторые юридические лица, уже имеющие валютные ОВГЗ, не смогут их продать после изменений. Комиссия обратилась к НБУ с просьбой решить эту проблему.

В настоящее время идет обсуждение изменений — все желающие могут направить свои предложения до 6 июня.

В постановлении НКЦБФР отмечается, что проведение депозитарными учреждениями учетных операций по договорам купли-продажи облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, будет осуществляться исключительно по распоряжению и/или сообщению (информации), которое подается Национальным банком. Нацкомиссия планирует ввести данную норму с 30 июня 2025 года.

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