Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – один из самых популярных инструментов для инвестиций. В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств – 639,5 млрд грн. Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год.

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По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинцев находились облигации на общую сумму 1,84 трлн грн.

В общем в 2024 году Министерство финансов:

привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн и 754,9 млн евро;

направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн и 918,3 млн евро.

LIGA.net рассказывает все, что нужно знать об инвестициях в ОВГЗ, и как начать инвестировать.