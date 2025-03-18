Содержание:
  1. Что такое ОВГЗ
  2. Где купить ОВГЗ
  3. Сколько стоят ОВГЗ
  4. Какой доход можно получить
  5. Какие ОВГЗ самые популярные
  6. Что такое ОЗГП

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – один из самых популярных инструментов для инвестиций. В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств – 639,5 млрд грн. Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год.

По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинцев находились облигации на общую сумму 1,84 трлн грн.

В общем в 2024 году Министерство финансов:

  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн и 754,9 млн евро;

  • направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн и 918,3 млн евро.

LIGA.net рассказывает все, что нужно знать об инвестициях в ОВГЗ, и как начать инвестировать.

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