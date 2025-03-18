Зміст:
  1. Що таке ОВДП
  2. Де купити ОВДП
  3. Скільки коштують ОВДП
  4. Який дохід можна отримати
  5. Які ОВДП найпопулярніші
  6. Що таке ОЗДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – один з найпопулярніших інструментів для інвестицій. У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів – 639,5 млрд грн. Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік.

Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.

Загалом у 2024 році Міністерство фінансів:

  • залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн та 754,9 млн євро;

  • спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн та 918,3 млн євро.

LIGA.net розповідає все, що потрібно знати про інвестиції в ОВДП, та як почати інвестувати.

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