Гайд по інвестиціях в ОВДП. Як почати та скільки можна заробити
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Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – один з найпопулярніших інструментів для інвестицій. У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів – 639,5 млрд грн. Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік.
Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.
Загалом у 2024 році Міністерство фінансів:
залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн та 754,9 млн євро;
спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн та 918,3 млн євро.
LIGA.net розповідає все, що потрібно знати про інвестиції в ОВДП, та як почати інвестувати.
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