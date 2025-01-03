Українці рекордно збільшили інвестиції в ОВДП за рік – до 640 млрд грн
У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів – 639,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік, що, зазначають у відомстві, "свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП".
Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.
"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку – майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн – разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
У Національному банку уточнили, що торік Міністерство фінансів:
→ залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн та 754,9 млн євро;
→ спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн та 918,3 млн євро.
Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.
Фізичні та юридичні особи на 1 січня 2025 року вдвічі збільшили портфель військових облігацій – до 171,4 млрд грн в еквіваленті проти 85,4 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року.
За даними Нацбанку, загалом упродовж воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1458 млрд грн в еквіваленті.
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