Гетманцев пропонує обговорити введення обов’язкової купівлі ОВДП

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Голова податкового комітету Данило Гетманцев висловив ідею впровадження обов’язкової системи купівлі військових облігацій українцями. За словами депутата, така ініціатива могла б допомогти у фінансуванні армії та забезпечити стабільність внутрішнього ринку військових облігацій на тлі війни, що триває. Про це він розповів у Telegram.

Він навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках ввів обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

Гетманцев підкреслив, що в Україні наразі існує військовий збір, однак обов'язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони. Він запропонував, щоб Міністерство фінансів та НБУ розробили індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, підкреслюючи, що ця ініціатива має стосуватися лише воєнного часу.

До того ж Гетманцев зазначив, що попит на військові облігації зростає, і нагадав про рекордні результати жовтневих аукціонів з розміщення ОВДП, де було залучено 106,9 млрд грн. За його словами, Міністерство фінансів і НБУ вжили низку заходів для стимулювання ринку, включно зі збільшенням нормативів обов’язкових резервів банків та зниженням ставки за короткостроковими депозитними сертифікатами, що сприяє спрямуванню вільної ліквідності банків на ОВДП.

Також на 1 листопада 2024 року загальний портфель ОВДП становив 1758 млрд грн. Основними тримачами облігацій стали комерційні банки (46,7%), НБУ (38,5%), а також юридичні особи та фізичні особи.

У жовтні Мінфін розмістив рекордний обсяг ОВДП (Фото: Данило Гетманцев / Telegram)

Гетманцев зазначив, що обговорення обов’язкової купівлі облігацій є лише першим кроком, який потребує широкої суспільної та політичної дискусії.