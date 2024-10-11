Що буде з курсом долара у 2025 році? Чи можна буде заробити на депозитах та облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) наступного року? Чим держбюджет 2025 року кращий за 2024 рік?

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А також про те, які українські бізнеси, крім Нової пошти, планують випустити свої облігації найближчими місяцями, чому їм це вигідно і чи можна на цьому заробити іншим?

Про все це — в інтерв’ю фінансиста та інвестбанкіра, депутата Київської міської ради, заступника голови постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тараса Козака для LIGA.net.

На ринку більшає комерційних облігацій. Що це означає
Фото: Facebook Тараса Козака

Як ви оцінюєте стан нашої економіки, які показники щодо ВВП можна очікувати в цьому році?

За наявними у нас розрахунками, зростання економіки цього року буде в межах близько 3-4%. В умовах війни та блекаутів це цілком пристойно. Бо взагалі в таких умовах хоч якесь економічне зростання – це реально диво, яке Україна продовжує показувати. Зокрема, завдяки підтримці наших західних партнерів. Адже допомога, яку отримує Україна, все одно вливається в економіку. Тому ці кошти підтримують економічне зростання.

Курс гривні щодо євро наприкінці літа помітно просів. Які перспективи на валютному ринку до кінця року? У 2025 році?

Як ми й прогнозували торік, до кінця 2024 року очікуємо близько 42 грн за долар США.

Оскільки є аналогічні прогнози ще кількох економічних інституцій, то бачимо, що фінансова політика України зараз стабільна і передбачувана. Це важливо. Ще й через те, що курс долара США для українців традиційно більш важливий показник, ніж для інших європейців.

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