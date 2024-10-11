На рынке становится больше коммерческих облигаций. Что это значит

Что будет с курсом доллара в 2025 году? Можно ли будет заработать на депозитах и облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в следующем году? Чем госбюджет 2025 года лучше 2024 года?

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А также о том, какие украинские бизнесы, кроме Новой пошты, планируют выпустить свои облигации в ближайшие месяцы, почему им это выгодно и можно ли заработать другим?

Об этом — в интервью финансиста и инвестбанкира, депутата Киевского городского совета, заместителя председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тараса Козака для LIGA.net.

Фото: Facebook Тараса Козака

Как вы оцениваете состояние нашей экономики, какие показатели по ВВП можно ожидать в этом году?

По имеющимся у нас расчетам, рост экономики в этом году будет в пределах около 3-4%. В условиях войны и блекаутов это вполне прилично. Потому что вообще в таких условиях хоть какой-то экономический рост – это реально чудо, которое Украина продолжает демонстрировать. В частности, благодаря поддержке наших западных партнеров. Ведь помощь, которую получает Украина, все равно вливается в экономику. Поэтому эти средства поддерживают экономический рост.

Курс гривни по отношению к евро в конце лета заметно просел. Какие перспективы на валютном рынке до конца года? В 2025 году?

Как мы и прогнозировали в прошлом году, до конца 2024 года ожидаем около 42 грн за доллар США.

Поскольку есть аналогичные прогнозы еще нескольких экономических институтов, то мы видим, что финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема. Это важно. Еще и потому, что курс доллара США для украинцев традиционно более важный показатель, чем для других европейцев.