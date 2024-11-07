Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ
Иллюстративный коллаж Liga.net

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев высказал идею внедрения обязательной системы покупки военных облигаций украинцами. По словам депутата, такая инициатива могла бы помочь в финансировании армии и обеспечить стабильность внутреннего рынка военных облигаций на фоне продолжающейся войны. Об этом он рассказал в Telegram.

Он привел пример Израиля, который в 1970-х годах ввел обязательный военный заем, где 7% дохода граждан направлялись на приобретение военных облигаций.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине существует военный сбор, однако обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны. Он предложил, чтобы Министерство финансов и НБУ разработали индивидуальные планы для такого обязательного участия, подчеркивая, что эта инициатива должна касаться только военного времени.

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К тому же Гетманцев отметил, что спрос на военные облигации растет, и напомнил о рекордных результатах октябрьских аукционов по размещению ОВГЗ, где было привлечено 106,9 млрд грн. По его словам, Министерство финансов и НБУ приняли ряд мер по стимулированию рынка, в том числе увеличение нормативов обязательных резервов банков и снижение ставки по краткосрочным депозитным сертификатам, что способствует направлению свободной ликвидности банков на ОВГЗ.

Также на 1 ноября 2024 года общий портфель ОВГЗ составил 1758 млрд грн. Основными держателями облигаций стали коммерческие банки (46,7%), НБУ (38,5%), а также юридические и физические лица.

Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ
В октябре Минфин разместил рекордный объем ОВГЗ (Фото: Даниил Гетманцев / Telegram)

Гетманцев отметил, что обсуждение обязательной покупки облигаций является лишь первым шагом, требующим широкой общественной и политической дискуссии.

  • В приложении "Дия" началась продажа двух новых военных облигаций с названиями временно оккупированных городов в Донецкой области – "Дебальцево" и "Авдеевка".
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