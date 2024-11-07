Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ

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Глава налогового комитета Даниил Гетманцев высказал идею внедрения обязательной системы покупки военных облигаций украинцами. По словам депутата, такая инициатива могла бы помочь в финансировании армии и обеспечить стабильность внутреннего рынка военных облигаций на фоне продолжающейся войны. Об этом он рассказал в Telegram.

Он привел пример Израиля, который в 1970-х годах ввел обязательный военный заем, где 7% дохода граждан направлялись на приобретение военных облигаций.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине существует военный сбор, однако обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны. Он предложил, чтобы Министерство финансов и НБУ разработали индивидуальные планы для такого обязательного участия, подчеркивая, что эта инициатива должна касаться только военного времени.

К тому же Гетманцев отметил, что спрос на военные облигации растет, и напомнил о рекордных результатах октябрьских аукционов по размещению ОВГЗ, где было привлечено 106,9 млрд грн. По его словам, Министерство финансов и НБУ приняли ряд мер по стимулированию рынка, в том числе увеличение нормативов обязательных резервов банков и снижение ставки по краткосрочным депозитным сертификатам, что способствует направлению свободной ликвидности банков на ОВГЗ.

Также на 1 ноября 2024 года общий портфель ОВГЗ составил 1758 млрд грн. Основными держателями облигаций стали коммерческие банки (46,7%), НБУ (38,5%), а также юридические и физические лица.

В октябре Минфин разместил рекордный объем ОВГЗ (Фото: Даниил Гетманцев / Telegram)

Гетманцев отметил, что обсуждение обязательной покупки облигаций является лишь первым шагом, требующим широкой общественной и политической дискуссии.